Calciomercato Juventus, Kurzawa torna di moda per l’estate: concorrenza Inter

Calciomercato Juventus: sfida con l’Inter per Kurzawa

Calcio Mercato Juventus Kurzawa | Il mercato di gennaio si è concluso da pochissime ore, e le top del campionato si sono dimostrate ancora una volta molto attive, tanto da aver investito tanto e ceduto altrettanto. La Juventus ovviamente non è stata con le mani in mano, e in questa finestra invernale è andata vicinissima ad uno scambio molto importante, ovvero quello tra De Sciglio e Kurzawa.

Il terzino sinistro alla fine è sfumato (retroscena Leonardo), ma non è detto che il suo nome non possa tornare di moda in vista dell’estate. Il terzino è ancora un obiettivo, ma stavolta sarà molto più difficile andare a prenderlo. Il motivo? La concorrenza, in particolare quella dell’Inter. Anche i nerazzurri infatti potrebbero piombare sul giocatore, così come riportato dal Corriere dello Sport.

News Juventus: bianconeri in vantaggio per Kurzawa?

Kurzawa è stato un uomo mercato molto importante in questo gennaio. Il terzino francese è sicuramente un profilo interessante, specie vista la sua ottima esperienza accumulata tra Ligue1 e Coppe Europee. Nella prossima estate ci saranno altri assalti, e i bianconeri possono dirsi fiduciosi nell’affare. I rapporti già avviati con il PSG per allontanano l’Inter, che però resta un rischio da non sottovalutare.