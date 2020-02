Calciomercato Juventus, De Ligt torna nel mirino del Barcellona: assalto in estate

Calciomercato Juventus: De Ligt, il Barcellona torna all’assalto?

Calcio Mercato Juventus De Ligt | La Juventus a mercato finito può tornare a concentrarsi sul campionato, ma lo sguardo vigile di Paratici dovrà tenere d’occhio anche i propri gioielli, possibili prede della prossima estate. Uno dei colpi più importanti del mercato estivo è stato senza dubbio De Ligt, soffiato al Barcellona e per adesso ancora non ambientato al massimo in Italia.

Proprio i blaugrana sono stati un pericolo costante nella trattativa, ma sicuri che non possano esserlo ancora? Effettivamente no, anche perchè stando a quanto riportato da cm.it, sembra che il club spagnolo voglia riprovarci da qui a breve. Il difensore olandese non è mai passato di moda, che possa esserci un altro assalto concreto a giugno?

De Ligt: ambientamento difficile, Barcellona alla finestra

La stagione di De Ligt è stata caratterizzata da parecchi alti e bassi, soprattutto nelle prime giornate. L’ex Ajax è molto giovane, ha ampi margini di miglioramento, e soprattutto si è trovato catapultato in una delle migliori squadre d’Europa in uno dei campionati più difficili. La sua maturazione è attesa da tutti, da Sarri in primis, il quale non vede l’ora di vederlo al massimo delle sue potenzialità. Il Barcellona intanto spera in un passo falso, così da poterne approfittare quando sarà il momento.