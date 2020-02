Calciomercato Inter: Zaza, spunta il retroscena

Ultime Inter: Zaza non è arrivato a Milano per un motivo ben preciso? Come riportato da Tuttosport, sarebbe stato lo stesso calciatore a rifiutare anche l’Inter.

Dopo avere scartato Besiktas, Spal, Sampdoria, Villarreal, Verona, Valencia l’attaccante granata ha detto no pure a Marotta.

Anzi, nell’ultimo giorno anche altre squadre avevano corteggiato la punta visto che, nonostante il momento, il giocatore è ancora considerato competitivo, in Italia e all’estero.

E’ durata circa tre ore la soluzione Zaza per l’Inter. Un’idea dell’agente dell’attaccante, l’avvocato Beppe Bozzo, nata in mattinata e proposta al club nerazzurro verso l’ora di pranzo quando l’Inter era ormai con il cerino in mano viste le difficoltà per chiudere il colpo Giroud.

L’Inter ha ragionato e aperto alla possibilità Zaza, anche perché il ragazzo è stato allenato da Antonio Conte nel suo biennio in azzurro.

Ultime Inter: Zaza ha detto “no”

Inter e Torino hanno trovato abbastanza in fretta l’intesa per un prestito con diritto di riscatto, anche perché Marotta non voleva, né poteva economicamente parlando, spingersi oltre. Nemmeno l’infortunio aveva frenato l’affare. Tuttavia Zaza non ha mai dato il suo definitivo ok al trasferimento, non tanto perché non accettasse l’Inter, quanto perché voleva l’inserimento dell’obbligo di riscatto nella formula dell’operazione. Un’opzione che Marotta non aveva considerato.