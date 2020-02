Calciomercato Inter, Lautaro verso il rinnovo: ritocco sulla clausola, i dettagli

Calciomercato Inter: Lautaro rinnova, modificata la clausola

Calcio Mercato Inter Lautaro | Mercato davvero molto intenso per l’Inter, che tra entrate ed uscite si è dimostrata ancora una volta come uno dei club più attivi in campionato. I nerazzurri adesso cominciano a tirare le somme, ed in particolare si concentrano sul blindare i propri gioielli, uno su tutti Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è stato protagonista fin qui di una stagione straordinaria, piena di gol e tantissime giocate di altissimo livello. Ora per il Toro si avvicina sempre di più il momento di rinnovo, soprattutto viste le avance di diverse squadre in vista dell’estate.

Al momento i rapporti tra Inter ed entourage del giocatore sono ottimi, e non dovrebbero esserci problemi per raggiungere un accordo importante. Intanto ci sono novità per quanto riguarda la clausola rescissoria: stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’idea dei nerazzurri sarebbe quella di alzare la clausola a 111 milioni di euro. Una cifra enorme e che spaventerebbe qualsiasi pretendente.

Lautaro: tra rinnovo e Manchester United

Il futuro di Lautaro dovrebbe continuare ad essere in nerazzurro, ma a fine stagione qualche big potrebbe provare l’affondo decisivo. Negli scorsi giorni ci ha provato il Manchester United, ad oggi la squadra in pole per l’ex Racing. I nerazzurri devono blindarlo, assolutamente.