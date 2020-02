Calciomercato Genoa: Iturbe alla fine va al Pachuca (UFFICIALE)

Calciomercato Genoa, Iturbe sfuma e va al Pachuca: arriva l’annuncio ufficiale

Calciomercato Genoa – Iturbe | Una vera e propria telenovella, che ha visto protagonista il calciatore ex Roma e Verona, Juan Manuel Iturbe. Un affare di mercato che ha visto il giocatore arrivare in Italia e a Milano, per sostenere le visite mediche con il club rossoblu del Genoa, ma poi tutto è sfumato nelle ultime concitate ore di calciomercato. Il solito colpo di mercato saltato negli ultimi attimi all’Hotel Sheraton. Iturbe però non è rimasto al suo club d’appartenenza, ma ha trovato una nuova sistemazione sempre in Messico: è ufficialmente un nuovo giocatore del Pachuca.

Ultime Genoa, caos Iturbe: era ad un passo, arriva l’annuncio ufficiale del Pachuca

Ripartirà dal club messicano del Pachuca, dopo aver chiuso l’esperienza all’Unam Pumas, il calciatore che è stato praticamente ad un passo dal ritorno in Italia, al Genoa. Nessun ritorno in Serie A per Juan Manuel Iturbe, l’affare è saltato negli ultimi minuti. Aveva già svolto le visite mediche, ma poi qualcosa è andato storto ed è per questo che il calciatore ha poi firmato per il Pachuca. E’ arrivata l’ufficialità da parte del club messicano: “Benvenuto Iturbo”, con foto allegata, è ciò che è apparso attraverso i canali social del club messicano. Di seguito, il comunicato.