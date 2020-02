Calciomercato Fiorentina, Chiesa va blindato: Commisso pronto con il rinnovo, le cifre

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Fiorentina: Chiesa, pronta l’offerta per il rinnovo

Calcio Mercato Fiorentina Chiesa | La Fiorentina è stata letteralmente scatenata in questa sessione invernale, e la dirigenza viola è riuscita a portarsi a casa tanti acquisti importanti, soprattutto a centrocampo. Ora però è tempo di sciogliere qualche nodo, specie per quanto riguarda la situazione Chiesa. L’attaccante è stato accostato ancora una volta a vari club, e la sua permanenza è sempre stata in dubbio sin dall’inizio della stagione.

I dubbi sono tanti, ed è evidente che la Fiorentina dovrà cercare di fare di tutto per blindarlo in vista dell’estate. Commisso vuole dare ancora di più la sua impronta alla questione, e stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra intenzionato a fare una proposta al giocatore: nuovo contratto da ben 4 milioni di euro annuali. Una cifra importantissima, e che potrebbe far vacillare ancora una volta il giovane attaccante italiano.

News Fiorentina: urge il rinnovo per Chiesa, assalto Inter

Il rinnovo per Federico Chiesa è sicuramente una questione prioritaria per la Fiorentina, che però conosce bene tutte le insidie del caso. La concorrenza è molta ed agguerrita, soprattutto quella dell’Inter, che in questi ultimi giorni ha insistito parecchio con vari sondaggi e avance. I nerazzurri sono un pericolo, la viola deve sbrigarsi.