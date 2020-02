Simeone prima di Cagliari-Parma: “Penso troppo alla squadra, giornata giusta per il gol”

Simeone prima di Cagliari-Parma

Simeone, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro il Parma. Partita che si prospetta molto equilibrata, visto l’ottimo rendimento di entrambe le compagini. Queste le parole del giocatore:

“Sono punti importanti in palio, ne abbiamo già fatti tanti importanti, oggi ci servono. Europa? Loro stanno facendo molto bene, siamo messi uguali, sarà una bella sfida, speriamo che in casa potremmo avere il supporto dei nostri tifosi. Oggi a caccia del gol? Penso a lavorare, a volte non penso a me stesso. Penso di dover migliorare su questo, speriamo che oggi sia un giorno giusto”