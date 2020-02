Palacio dopo Bologna-Brescia: “Siamo più maturi, contenti di Mihajilovic. Occasioni sbagliate? Non le guardo”

Palacio dopo Bologna-Brescia

Palacio, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria contro il Brescia. Queste le sue parole:

“La squadra è a tuo immagine e somiglianza? E’ una vittoria molto importante, era una partita difficile. Noi abbiamo giocato alla grande, nel primo tempo è mancato solo il gol in alcune occasioni. Giocando palla a terra, abbiamo mostrato un bel calcio. Sul confronto con Mihajilovic? C’è un bel gruppo, seguono il mister, che è per noi molto importante. Bologna da Europa? Ci sono tante squadre forti, noi dobbiamo continuare così. Dobbiamo pensare partita per partita, noi pensiamo sempre a vincerla. Sulle occasioni sbagliate? Io non guardo quello, l’importante è che il Bologna gioca bene e che vinciamo. Sulla mentalità? Più maturi di prima, manca ancora qualcosa da migliorare. Noi usciamo in campo con la voglia di giocare e di fare la nostra partita. Anche dopo aver subito il gol siamo riusciti a mantenere la nostra idea di calcio. Rapporto con Mihajilovic? Il rapporto è molto buono, ci vogliamo bene. Siamo contenti che sia il nostro allenatore”.