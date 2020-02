Bologna-Brescia: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Bologna-Brescia: highlights, risultato, sintesi e gol

Bologna-Brescia Highlights | Aprono la ventiduesima giornata di Serie A le due compagini, Bologna e Brescia si danno battaglia al Dall’Ara. Entrambe le squadre puntano a totalizzare i tre punti, in particolar modo lo vogliono le Rondinelle perché la situazione di classifica resta sempre calda in chiave salvezza. A passare in vantaggio sono gli uomini di Eugenio Corini, con la rete del solito Torregrossa: il calciatore del Brescia trasforma il calcio di rigore procurato da Mbaye, che commette un’ingenuità in area di rigore per fallo su Dessena. Poco più tardi reazione dei ragazzi di Sinisa Mihajlovic trovano la rete proprio con uno dei suoi pupilli, Riccardo Orsolini. Il giovane talento italiano la mette dentro al minuto 43, chiudendo la prima frazione di gioco sul risultato di 1-1.

Gli highlights video del match