Oroscopo di domani 1 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 1 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Sabato e domenica sono due giornate di tensione. Possono nasce conflitti dal punto di vista sentimentale. A febbraio belle opportunità anche per l’amore, ci vuole solo un po’ di pazienza nell’ambito del lavoro.

Toro. Luna nel tuo segno sabato e domenica. Stai vivendo una grande trasformazione interore ed esteriore. Se hai la possibilità di cambiare casa o pensare ad altre sistemazioni riguardo la tua vita e famiglia. Incontri fortunati questo weekend.

Gemelli. Sabato e domenica sono due giornate importanti. Momenti di forte disagio questa settimana, serve attenzione in amore. Bisogna recuperare il rapporto con pazienza

Cancro. Non sempre le vicende familiari e personali sono facili da gestire. Opportunità nuova questo fine settimana. Giove e Saturno in opposizione dicono che ci sono molte lotte ma non vittorie immediate. Disillusione in questi primi mesi, le cose cambieranno presto.

Leone. Forti tensioni in amore, devi aspettare. La vera problematica è se continuare o no un certo progetto o relazione. Nervosismo in agguato.

Vergine. Grande recupero nei prossimi due mesi a livello sentimentale. Non sei così impegnato sul lavoro, sarai più libero di amare dopo la prima settimana di febbraio.

Oroscopo Paolo Fox 1 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Vivi nel più completo caos, basta aspettare ancora un po’. Chi non vive nel caos e vuole fare cose nuove si sente obbligato da un contratto o accordo. Vuoi liberarti di questo peso, ma non sarà semplice.

Scorpione. Queste 48 ore potrebbero portare un senso di disagio. Fatica fisica che si traduce in grande tensione interiore. Bisogna superare un malessere, non tirare troppo la corda. Ci vuole tranquillità.

Sagittario. Questo mese di febbraio riserva una sorpresa ma non subito. Stelle molto favorevoli. Mese in sordina che non ha dato tanto. Dalla prossima settimana già risultati anche professionali.

Capricorno. Queste del weekend sono giocate interessanti per frequentare gente nuova, innamorarti o per rivalutare storie passate. Una conferma può arrivare entro maggio. Orosocpo che produce effetto positivo nella tua vita.

Acquario. Fine settimana con due giorni dove potrebbero nascere piccoli conflitti dal punto di vista emotivo. Al momento non senti una grande energia! Serve la massima prudenza nei rapporti, specialmente con Toro, Leone e Scorpione. Bisogna pensare a un progetto diverso in ambito professionale.

Pesci. Queste 48 ore del weekend portano alla luce grande energia. Stai per superare un problema fisico o personale. La maggioranza con un po’ di preparazione avrà grande successo in ambito lavorativo oppure con un esame.