Notizie Juventus, infortunio Chiellini e Khedira: le condizioni ed i tempi di recupero

Ultime Juventus: due “acquisti” per Sarri a febbraio. Sono pronti a tornare nel prossimo mese Girgio Chiellini e Sami Khedira.

Come riportato da Tuttosport, non è sicuramente un caso che tra la vigilia e il post Napoli-Juventus Maurizio Sarri li abbia citati tutti e due.

I due in questione sono i “colpi di mercato” su cui l’allenatore potrà contare dopo metà febbraio.

I pilastri della Juve sono reduci da un intervento a un ginocchio (rottura del crociato il primo, pulizia dell’articolazione il secondo), se tutto continuerà a procedere secondo i programmi rientreranno in gruppo tra due settimane.

Il tecnico potrà contare su di loro prima di Juventus-Brescia del 16 febbraio o subito dopo, con la possibilità di disputare i primi spezzoni a partire da Spal-Juventus del 22 febbraio per farsi trovare pronti in Champions League. Come sottolineato da Sarri nelle ultime settimane l’apporto di Khedira sarà importante anche sul piano della mentalità. Con l’addio di Emre Can ora il campione del mondo dovrà dare il suo contributo.

Il tedesco non mostra atteggiamenti da condottiero in campo, ma è un leader vero ed ha una grande esperienza visto i successi con il Real Madrid ed il Bayern Monaco. Stesso discorso con Giorgio Chiellini che di trofei ne ha collezionati tantissimi ma in maglia bianconera.

Ultime Juve: serve esperienza

Due vincenti nati, come provano i 36 trofei in due, 17 per Chiellini (9 scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe italiane) e 19 per Khedira (6 campionati, 5 Coppe nazionali, 3 Supercoppe nazionali e una europea, 1 Champions, 2 Intercontinentali e un Mondiale). Un conto che entrambi hanno voglia di aggiornare a ogni costo.