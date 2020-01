Josip Ilicic ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha spiazzato tutti, raccontando le sue possibilità di lasciare l’Atalanta.

Calciomercato Atalanta, le parole di Ilicic

Poteva succedere quest’estate, poteva essere tutto diverso. Non si sa se migliore o peggiore, sicuramente ora è felice. Ma qualche mese fa a Bergamo non ci voleva proprio stare. “Chiesi di essere ceduto“, svela il centrocampista, “dissi che volevo fare un passo avanti e che non avevo più 20 anni. Che volevo giocare per lo scudetto, e che se non potevo farlo a Bergamo meglio andare altrove. Non so se sarei stato felice da un’altra parte, so che non si può fare così bene se non si è felici”.