Mercato Sampdoria, Yoshida in arrivo per la difesa: si chiude

Mercato Sampdoria: Yoshida colpo last minute per i blucerchiati

Mercato Sampdoria Yoshida | Un mercato in continuo fermento per la Serie A, che sta vedendo tantissime operazioni di mercato in queste ultime ore. La Sampdoria è uno dei club più attivi, e da pochissimo ha praticamente chiuso un affare importantissimo con il Southampton. In Italia sarà infatti atteso Yoshida, difensore giapponese di 31 anni: in Premier League ha collezionato ben 194 presenze con i Saints.

Rinforzo di esperienza per Ranieri, il quale dopo Tonelli può vantare di un altro innesto in un reparto un po malconcio da qualche assenza. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità, così come riportato dal Corriere dello Sport. Il club ligure intanto si rinforza anche in attacco, la firma.