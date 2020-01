Mercato Napoli, Nandez bloccato da Maran: le parole del tecnico

Mercato Napoli: Maran blinda Nandez, resta al Cagliari

Mercato Napoli Nandez | Ore molto concitate in Serie A, ed in particolare per le big, impegnate a portare a termine gli ultimi colpi, e anche per qualche offerta e intesa preliminare in vista di giugno. Il Napoli è scatenato, e negli ultimi giorni aveva effettuato più di qualche sondaggio aggiuntivo per Nandez, vero e proprio crack di questa prima parte di campionato. Il centrocampista uruguaiano sta facendo benissimo sotto la guida di Maran, e lo stesso tecnico ha voluto blindarlo pubblicamente.

“Nandez rientra in pieno nelle mie idee, la rosa che ho a disposizione mi soddisfa”. Parole importanti rilasciate ai microfoni Sky Sport, e che al momento lasciano un solo indizio: Nandez resterà almeno fino al termine della stagione, dopo di che ci sarà da abbattere il muro di 40-50 milioni eretto dal patron dei sardi Giulini.

News Napoli: Nandez, nuovo tentativo a fine stagione

Il caso Nandez è stato praticamente archiviato da Maran, e il Napoli dovrà farsene una ragione, almeno per il momento. Gli azzurri, così come l’Inter, sono però intenzionati a riprovarci a fine stagione, e chissà che stavolta possa essere la volta buona. Il giocatore continua ad essere fondamentale per la sua squadra, il Napoli non dovrà perdere tempo.