Fiorentina, Barone: “Mai trattato Paquetà, ora pensiamo al campo”

Fiorentina, Paquetà non è arrivato: Barone chiarisce | Lucas Paquetà, dopo un mese piuttosto complicato, è rimasto al Milan, alla corte di Stefano Pioli, nonostante il poco minutaggio e la mancanza di felicità. Nell’ultima settimana di calciomercato è sembrato che la Fiorentina si sia fiondata su Paquetà per regalare a Iachini un trequartista adatto al gioco viola ma alla fine non se n’è fatto nulla: Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha chiarito la situazione.

Fiorentina, Barone spiega il mancato arrivo di Paquetà

Le parole di Joe Barone, a margine della giornata di calciomercato all’Hotel Sheraton, hanno chiarito il mancato arrivo del centrocampista brasiliano. Ai microfoni di calciomercato.it, ha parlato dettagliatamente del mercato viola:

“Paqueta è un calciatore del Milan, non è un giocatore che abbiamo tentato di fare”.

Affari conclusi? “Commisso ha stanziato più dire 300 milioni per la Fiorentina. Ora dobbiamo solo penare a fare i risultati in campo e a preparare la squadra per il futuro. Sono arrivati calciatori in una rosa già molto ampia e ricca di talenti. Devo complimentarmi con Iachini perché sta facendo un ottimo lavoro. Posso affermare senza dubbi che con l’arrivo di questi nuovi giocatori sarà un bel fine di campionato”.

Fiorentina, i colpi degli ultimi giorni

Viola scatenati sul mercato nell’ultima settimana con la definizione di vari acquisti. Dal Genoa sono arrivati Christian Kouamè e Kevin Agudelo; dal Sassuolo è arrivato Alfred Duncan; dalla SPAL è stato acquistato il difensore Igor. Il colpo più importante è stato probabilmente quello di Sofyian Amrabat, lasciato poi al Verona per i prossimi sei mesi.