Calciomercato Verona, Eysseric in arrivo dalla Fiorentina: i dettagli

Calciomercato Verona: Eysseric dalla Fiorentina, a breve l’arrivo

Calcio Mercato Verona Eysseric | Il Verona sta conducendo fin qui un’ottima stagione, e la squadra di Juric si è dimostrato parecchio solida, soprattutto a centrocampo, con vari giocatori che partendo dall’essere “oggetti misteriosi” stanno cominciando a dare diverse certezze in mezzo al campo. Intanto in queste ultime ore di mercato è arrivato un altro rinforzo: parliamo di Eysseric, centrocampista francese di proprietà della Fiorentina.

Il giocatore ha trovato pochissimo spazio alla viola, e la prima parte di stagione l’ha disputata in prestito al Nantes. Ora un’altra occasione in Serie A, ancora una volta in prestito secco. Questa la notizia riportata da Sky Sport. Fiorentina che intanto si è rinforzata in quel ruolo.