Calciomercato Sampdoria: La Gumina firma e torna in Serie A

Calciomercato Sampdoria: arriva la firma di La Gumina dell’Empoli

Calciomercato Sampdoria | Antonio La Gumina torna in Serie A. Il giovane attaccante 23enne firma con la Sampdoria in queste ore, arriva dall’Empoli. Decisivo il club blucerchiato che ha fatto un forte pressing per rinforzare il reparto offensivo di Claudio Ranieri. Accelerata decisiva in queste ore dopo la cessione di Gianluca Caprari al Parma. Come riportato da Sky Sport, in queste ore è arrivata la firma del giovane attaccante con la Samp, lo scorso anno all’Empoli aveva iniziato con qualche difficoltà e poi un brutto infortunio l’ha tenuto fuori dai campi da gioco fino al termine della stagione.

Ultime Sampdoria, La Gumina torna in Serie A: battuta la concorrenza

Una trattativa non semplice quella della Sampdoria per il centravanti ambito anche da parte di SPAL e Torino in Serie A. Il club di Ferrara puntava al suo acquisto per la prossima stagione, visto che perderà Petagna che passerà al Napoli. Intanto, la Samp ha firmato il giovane attaccante che tanto può crescere e far bene con Claudio Ranieri. Prestito di 18 mesi per La Gumina con la Samp e poi obbligo di riscatto, ancora non sono state comunicate le cifre. Il calciatore poi firmerà un contratto con la Samp di altri tre anni una volta finito il lungo prestito di un anno e mezzo.