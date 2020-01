Ultime Roma, Sassuolo-Roma: Fonseca in conferenza stampa parla di Florenzi

Sassuolo-Roma Fonseca parla in conferenza stampa dell’addio di Florenzi | Il capitano della Roma lascia il club giallorosso negli ultimi giorni di gennaio. Decisione sofferta di Florenzi che alla maglia giallorossa ha sempre dimostrato attaccamento, soprattutto nei periodi più difficili. “Non sono pronto per rilasciare dichiarazioni, avrei tante cose da dire ai tifosi della Roma”. Queste le dichiarazioni di Florenzi nei giorni scorsi riguardo il suo imminente addio con direzione Valencia in Spagna. Prestito secco di sei mesi, dove il calciatore proverà a dare tutto per arrivare a Euro2020, poi il ritorno a Roma.

Notizie Roma, le parole di Fonseca su Florenzi

Queste le parole dell’allenatore della Roma riguardo l’addio di Florenzo. Ecco quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

“È stata una sua decisione. E’ successo è stato lui a voler andare via perché voleva giocare di più io questo non posso garantirlo a nessuno dei calciatori che sono qui a Roma. A fine stagione c’è l’Europeo: lui ha parlato con me e con la società di questa possibilità di andare altrove. Penso che sia stata una buona soluzione per Florenzi. Abbiamo avuto un faccia a faccia molto sereno, lui ha sempre dimostrato di essere un grande professionista e un grande capitano. E’ in prestito, poi vedremo quale sarà il suo rendimento, anche in Nazionale, e valuteremo. In questo momento non abbiamo pensato alla prossima stagione”.