Calciomercato Roma: Favilli si avvicina, l’agente al lavoro con la…Juve

Calciomercato Roma: Favilli ad un passo

Notizie Roma: Andrea Favilli è un’idea concreta per l’attacco della squadra allenata da Paulo Fonseca.

Come riportato da tmw, in questi minuti l’agente del calciatore Donato Di Campli, procuratore del giovane attaccante, sta incontrando la dirigenza della Juventus per capire la fattibilità dell’affare. Favilli è infatti in prestito al Genoa dai bianconeri. Tuttavia il club ligure a fin stagione dovrà riscattare il calciatore ed il Genoa vorrebbe che fosse il nuovo club a farlo. Per questo le società discutono anche con la Juventus la formula per l’eventuale approdo nella capitale.

In uscita, se l’affare andasse in porto, ci sarebbe Nikola Kalinic. Il calciatore piace al Monaco. L’attaccante della Roma non ha convinto Paulo Fonseca. Il tecnico, coordinato dalle operazioni del ds Petrachi, vorrebbe avere a disposizione Favilli. Un attaccante giovane e di movimento in grado di giocare, all’occorrenza, anche in coppia con la punta bosniaca che in questo girone di andata è stato costretto a fare li straordinari.

Ultime Juventus: Di Campli agente anche di Orsolini

Occhio ai bianconeri e alla trattativa con l’agente Donato Di Campli. L’ex procuratore di Verratti, infatti, oggi assiste sia Favilli che Riccardo Orsolini. Chissà che dalla chiacchierata non emerga anche una nuovo ritorno a Torino dell’esterno ex Juventus e Ascoli.