Calciomercato Roma: Faraoni e Favilli per sostituire Florenzi e Kalinic

Calciomercato Roma: Faraoni e Favilli prima della chiusura del mercato

Calciomercato Roma – Faraoni e Favilli | Dopo l’addio amaro di Alessandro Florenzi, la Roma cerca di piazzare i colpi giusti e farlo entro il gong di fine mercato. Sono le ultime ore, il 31 è finalmente giunto al termine. La ricerca del direttore sportivo Gianluca Petrachi andrà sulle sole occasioni, come più volte dichiarato dallo stesso delegato giallorosso. Il punto è che però c’è bisogno di rimpiazzare numericamente Florenzi. Le idee portano all’ex Inter e attuale giocatore dell’Hellas Verona, Davide Faraoni. Il costo sarebbe di 2 milioni di euro e potrebbe essere l’acquisto di fine mercato. Con lui anche Andrea Favilli del Genoa, per il ruolo di vice-Dzeko.

Ultime Roma, operazioni last minute per Faraoni e Favilli: la situazione

La Roma vuole piazzare altri due acquisti last minute e i nomi portano all’esterno del Verona, Davide Faraoni e alla punta del Genoa, Andrea Favilli. Ore di calciomercato decisive, come rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport: Paulo Fonseca vorrebbe in rosa un vice-Dzeko adatto al suo gioco. Non ha convinto Kalinic che potrebbe ben presto rientrare dal prestito dell’Atletico Madrid. L’idea che porta a Favilli ha preso il sopravvento nelle ultime giornate. L’attaccante piace alla Roma, ma c’è da trattare con la Juventus, proprietaria ancora del cartellino del giovane attaccante. Il riscatto del Genoa scatterebbe solo a febbraio e la cessione immediata arriverebbe solo nel caso di un arrivo in attacco per la società rossoblu.