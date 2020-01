Calciomercato Parma, Gervinho sta firmando con l’Al Sadd (FOTO CM24)

Dopo una lunga trattativa e qualche bordata a distanza, termina oggi l’avventura di Gervinho al Parma: l’ivoriano si è presentato intorno alle 21:30 allo Sheraton hotel per dare inizio alla sua nuova avventura con l’Al Sadd.

Calcio mercato Parma, i dettagli dell’addio di Gervinho

Fino all’ultimo non sono mancati i commenti al vetriolo del direttore sportivo Daniele Faggiano, ma tant’è, il calciatore ha deciso: vuole andare a giocare in Qatar e c’è uno stipendio che è il quadruplo di quanto percepisce adesso (1 milione netto all’anno) a rendergli meno traumatico il distacco dal calcio che conta. C’è tempo fino alle 22 per ultimare la procedura: come nel 2016 quando salutò la Roma, Gervinho vuole lasciare la Serie A all’ultimo secondo in una concitata sessione invernale.

IN AGGIORNAMENTO

Antonio Lauro