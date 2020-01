Calciomercato Parma, Faggiano su Gervinho: “Non so cosa stia succedendo”

Calciomercato Parma: Faggiano parla della situazione Gervinho

Calcio Mercato Parma Faggiano Gervinho | Il mercato di Serie A si è da pochissimo concluso, ma resta ancora aperto quello estero, in particolare quello qatariota, possibile prossima destinazione per Gervinho. L’attaccante del Parma è un vero e proprio mistero, e sia il tecnico D’Aversa, che il ds Faggiano non sanno come gestire questa situazione così spinosa. Il giocatore è “sparito” da circa tre giorni, e c’è chi parla di una firma ormai imminente verso l’Al Sadd. Intanto lo stesso dirigente del club crociato si è voluto esprimere sulla questione ai microfoni di Sky Sport:

“Su Gervinho? Continuiamo a lavorare, il mercato all’estero non è ancora terminato. Sinceramente non so cosa stia succedendo. Per ora siamo ancora incerti sul suo futuro”

Parole importanti, e che riflettono appieno un vero e proprio caso.

News Parma: Faggiano sull’idea Matri e sugli svincolati

Indizi rilevanti anche per quanto riguarda l’idea last minute Alessandro Matri, il quale ha rescisso consensualmente con il Parma:

“Matri? Non ci siamo ancora parlati, è un giocatore che stimo, ed è una bravissima persona. Svincolati? Il nostro mercato ci ha soddisfatto, quindi valuteremo il resto. Kurtic è stato un ottimo acquisto, abbiamo fatto già tanto”