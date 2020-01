Calciomercato Parma, Faggiano: “A Gervinho piace cambiare aria…”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a proposito degli ultimi rumour intorno all’attaccante ivoriano.

Calcio mercato, le parole di Faggiano su Gervinho

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia che Gervinho possa lasciare i ducali e la Serie A in questa finestra di mercato. Una specie di dejà vu, visto che l’ultima volta che lasciò la Serie A, fu quando partì da Roma per accettare la ricca offerta dall’Hebei Fortune. Oggi a tentarlo è l’Al Sadd, ne ha parlato il dirigente crociato ai microfoni di Sky Sport: “Meglio non parlare a quest’ora, ma è inutile nasconderci, qualcuno l’ha richiesto. A lui piace cambiare aria ogni tanto e questo ci crea qualche disagio. Non ne conosco i motivi“.

Mancano i dettagli dell’affare

Parole che suonano come un saluto per l’attaccante, che aveva rinnovato il proprio impegno con gli emiliani pochi mesi fa, prolungandolo fino al 2022. Non sono noti gli estremi economici della trattativa, ma c’è da scommettere che una scadenza così lunga imponga una base d’asta di almeno 8-10 milioni, così come è probabile che la punta vada a percepire ben altro stipendio rispetto al milione annuo che guadagna attualmente (fonti vicine al calciatore riferiscono di un ingaggio almeno triplicato). In questa stagione, in Serie A, Gervinho è sceso in campo per 17 volte, mettendo a segno 4 gol e servendo 3 assist.