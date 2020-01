Calciomercato Napoli, Mertens può rinnovare: offerta ADL, le cifre

Calciomercato Napoli: Mertens rinnovo, c’è l’offerta degli azzurri

Calcio Mercato Napoli Mertens | Ultimissime ore di mercato in casa Napoli, che dopo aver ufficializzato l’acquisto di un attaccante (Petagna), adesso si concentra anche sugli affari interni, ed in particolare alle possibili uscite in ottica futura. Il giocatore più incerto sul proprio futuro è sicuramente Dries Mertens, in scadenza di contratto e assoluta bandiera della squadra partenopea. Sul belga ci sono tante pretendenti, e il patron Aurelio De Laurentiis sta ovviamente pensando ad un rinnovo, vista e considerata l’esigenza di esperienza nella rosa di Gattuso.

Una vera e propria telenovela, che è stata portata avanti fino ad oggi. Occhio però ad una possibile svolta, con il Presidente azzurro che nelle ultime ore pare abbia presentato un’offerta al giocatore. Stando a quanto riportato da cm.com, si parlerebbe di un biennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Un’offerta importante, e a cui al momento non c’è stata ancora una risposta.

Napoli-Mertens: l’offerta può non bastare, Inter in agguato

Una situazione davvero spinosa per quanto riguarda il rinnovo di Mertens, visto soprattutto il pressing dell’Inter. I nerazzurri continuano a restare in agguato, e si dicono fiduciosi per giugno, quando il contratto del belga sarà scaduto. Respinte le avance del Chelsea, ora il club meneghino è in vantaggio, si attendono novità da qui a poco.