Calciomercato Napoli, Kumbulla: si tenta il colpo prima del gong

Calciomercato Napoli, sprint finale su Kumbulla

Calciomercato Napoli – Kumbulla | Il Napoli è scatenato, nel mese di gennaio ha delineato il suo presente e futuro. Sì, perché i problemi del centrocampo sono stati risolti con gli acquisti immediati di Demme e Lobotka, due perni che sono già entrati nelle gerarchie del tecnico, Gennaro Gattuso. E’ un Napoli che procede spedito nella sua corsa, dopo la brusca frenata ad inizio stagione, con Carlo Ancelotti alla guida. Non si è fermato il mercato degli azzurri, ieri l’ufficialità anche di Andrea Petagna, dopo l’acquisto di settimane fa dal Verona per Amir Rrahmani. E’ sempre dall’Hellas che continuerà il mercato degli azzurri. Stando a quello che riferiscono i colleghi della Gazzetta dello Sport, i partenopei faranno di tutto per convincere Kumbulla prima del gong finale di quest’oggi, ultimo giorno a disposizione del calciomercato. Il Napoli vuole anticipare l’Inter, per aggiudicarsi il pezzo pregiato del club scaligero.

Ultime Napoli: ADL vuole sbloccare l’affare Kumbulla

Non mollerà Aurelio De Laurentiis che, con la coordinazione di Cristiano Giuntoli, ha già piazzato colpi importanti per il suo nuovo tecnico. Gennaro Gattuso ha fatto breccia nel suo cuore, l’impressione è che gli azzurri possano andare avanti con il tecnico calabrese anche nel proprio futuro, perché la società gli ha messo a disposizione acquisti funzionali al suo 4-3-3. Petagna l’ultimo acquisto, che si unirà al Napoli solo a fine stagione, assieme a Rrahmani. Numericamente gli acquisti potrebbero ancora aumentare, col nome di Kumbulla. ADL pronto all’assalto, vuole convincere totalmente il calciatore, un po’ titubante. Lo era anche Amrabat, che alla fine ha trovato l’accordo con la Fiorentina. A differenza del centrocampista, la situazione potrebbe sbloccarsi in giornata, sono ore calde in Italia per quel che riguarda il calciomercato. Il Napoli non resterà a guardare in questo sprint finale.