UFFICIALE – Calciomercato Milan, Saelemaekers è nuovo calciatore rossonero

Calciomercato Milan, arriva Saelemaekers | Il Milan ha trovato il sostituto di Suso dopo vari tentativi di arrivare a nomi più altisonanti. E’ arrivato Alexis Saelemaekers dall’Anderlecht ed è diventato ufficiale proprio nelle ultime ore del calciomercato invernale.

Calciomercato Milan, Saelemaekers è ufficiale

L’esterno belga è arrivato in prestito oneroso a 3,5 milioni con obbligo di riscatto fissato ad altri 3,5 più bonus, per un totale di circa 8 milioni di euro. Ha completato le visite mediche e si è recato in sede per la firma sul contratto, che è stato successivamente depositato in Lega. Inoltre è tornato al Milan, con sei mesi di anticipo, anche Diego Laxalt dal Torino vista l’impossibilità di arrivare ad Antonee Robinson del Wigan Athletic.

Il comunicato del Milan

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha poi comunicato l’acquisizione del centrocampista belga, specificandone i dettagli e svelando qualche curiosità di rendimento.

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva, dal RSC Anderlecht le prestazioni sportive del calciatore Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2020.

Alexis Saelemaekers, nato a Berchem-Sainte-Agathe (Belgio) il 27 giugno 1999, è cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht e ha esordito nella massima divisione del campionato belga il 16 febbraio 2018 nella partita contro il Sint-Truiden, collezionando in totale 57 presenze e segnando 2 reti.”.