Calciomercato Milan: Robinson e Saelemaekers in sede per la firma

Calciomercato Milan: Robinson firma, Saelemaekers termina le visite

Calciomercato Milan – Robinson e Saelemaekers | Il Milan ha chiuso il doppio colpo nei minimi dettagli nelle ultime ore di mercato. Un Milan che guarda al futuro e porta a casa due giovanissimi calciatori per ricoprire le partenze di Ricardo Rodriguez e Suso. Robinson crescerà sotto i consigli di Theo Hernandez, mentre Saelemaekers si andrà a giocare un posto con Castillejo che al momento è uno dei migliori del nuovo Milan di Pioli. Decisivi Boban e Maldini in questa doppia operazione, i due calciatori di talento sono stati individuati come calciatori decisivi per il futuro.

Mercato Milan: dopo Robinson anche Saelemaekers

Doppio affare in chiusura quindi per il Milan nell’ultimo giorno di mercato. Il club rossonero ufficializzerà a poche ore della chiusura del mercato i due calciatori. Robinson arrivato a casa Milan in questi minuti, mentre si attende l’esterno Alexis Saelemaekers. Quest’ultimo ha da poco completato le visite mediche e lasciato la clinica La Madonnina. Tutto pronto per raggiungere l’altro neoacquisto rossonero nella sede di Casa Milan. Entrambi i calciatori firmeranno il loro contratto che li legherà al Milan. Entrambe le operazioni sono con la formula del prestito e diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo. Circa 7 milioni la cifra per l’acquisto di Robinson dal Wigan, 10 quella dell’esterno Saelemaekers che arriva dall’Anderlecht.