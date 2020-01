Calciomercato Milan, Laxalt al posto di Robinson è ufficiale: i motivi

Qualcosa è andato storto all’ultimo momento ed è saltato il trasferimento di Robinson al Milan: così i rossoneri hanno deciso di richiamare Diego Laxalt, intanto finito fuori dal progetto di Mazzarri a Torino.

Calcio mercato Milan, i motivi del mancato affare Robinson

La versione dei fatti riportatacon un comunciato dal Wigan è la seguente: Robinson torna in Premier League dopo aver svolto le visite mediche per i rossoneri proprio perché ne ha sostenuto solo una parte, ci sarebbero volute 72 ore per completarle, e quindi fuori tempo massimo per le 20:00 di venerdì 31 gennaio, data fissata come limite per la chiusura del mercato italiano in entrata.

Si rincorrono contemporaneamente anche le voci di corridoio allo Sheraton, l’albergo di Milano dove si sono consumate le ultime ore di questa sessione di mercato, dove si mormora che dietro il fallimento della trattativa ci fosse un disaccordo tra le società su alcune modalità di pagamento.

Ultime Milan, torna Laxalt

Così, fa ritorno al Milan l’esterno uruguayano Diego Laxalt, protagonista soltanto per 588 minuti quest’anno con la maglia del Torino in Serie A. Per lui soltanto pochi scampoli di partita e così per Mazzarri non è stato complicato dare il benestare al suo ritorno a Milano. Ecco il comunicato del club meneghino: “AC Milan comunica il rientro anticipato dal prestito al Torino FC di Diego Sebastián Laxalt. Bentornato Diego!”.