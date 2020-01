Calciomercato Milan, Laxalt verso il ritorno: si complica l’affare Robinson

Calciomercato Milan: Laxalt ritorna, Robinson si complica

Calcio Mercato Milan Laxalt | Il Milan continua a tenere gli occhi aperti sul mercato, e in questi ultimi minuti sta tentando di chiudere l’affare Robinson con il Wigan. Stando a quanto riportato da Sky Sport però, sembra che ci siano state diverse complicazioni nella trattativa. I rossoneri hanno così deciso di tutelarsi per non restare scoperti in quel reparto, e sarebbero pronti a riaccogliere in rossonero Laxalt.

Il giocatore uruguaiano è attualmente in prestito al Torino, ma sarebbe vicinissimo al ritorno. Intanto il Diavolo continua a scogliere il nodo Robinson, da qui a breve ci saranno ulteriori novità.