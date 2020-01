Calciomercato Milan, in estate sarà addio per Donnarumma: le cifre

Gigio Donnarumma ed il Milan si saluteranno in estate, come buoni amici. Il rinnovo appare impossibile, così come un’uscita a parametro 0 tra un anno: c’è distanza tra domanda e offerta, sarà addio.

Calcio mercato Milan, Donnarumma ai saluti

Il Milan sta puntando sui giovani in questo mercato invernale: Saelemaekers, classe ’99 come Donnarumma, è l’ultimo esempio di questa strategia. Ma ci sono giovani e giovani. Gigio ad esempio, fa storia a sé. Logica vorrebbe che il Diavolo gli rinnovasse il contratto a vita e ne facesse il perno del proprio progetto futuro, ma secondo la Gazzetta questo scenario è lontano dalla verità. La buona riuscita del colpo Ibra non ha ammorbidito le posizioni di Mino Raiola, determinato a portare via il portiere al termine del suo contratto, in scadenza nel 2021: il rischio che vada via a scadenza appare in questo remoto, ma è comunque un’ipotesi da tenere lì in un angolo. D’altronde è lo stesso agente che diede vita ad un faccia a faccia col club meneghino durato quasi un’intera estate in occasione dell’ultimo rinnovo.

Le cifre della trattativa

La richiesta di stipendio per il prossimo contratto ammonta a circa 6 milioni di euro annuali: appare molto difficile che Maldini e Boban possano sbilanciarsi fino a questi livelli, con la scura del Fair Play finanziario pronta a tagliare a fette i bilanci. Anzi, l’obiettivo del Milan nel prossimo futuro è diminuire il monte ingaggi. La soluzione che farebbe contenti tutti, secondo la Rosea, è un addio concordato, con il pagamento del suo cartellino circa 50 milioni, consentendo comunque una storica plusvalenza ai rossoneri.