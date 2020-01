Calciomercato Lecce, Juan Jesus chiesto alla Roma: ok dai giallorossi

Calciomercato Lecce: Juan Jesus idea per la difesa, la situazione

Calcio Mercato Lecce Juan Jesus | Anche il Lecce spinge sul mercato, e negli ultimi minuti pare stia tentando l’assalto per un difensore. Parliamo di Juan Jesus (seguito anche dalla Fiorentina), il quale è stato richiesto esplicitamente alla Roma. Il club giallorosso sarebbe disposto alla cessione, e stando a quanto riportato da Sky Sport, pare abbia dato già l’ok per la trattativa.

Ora toccherà trattare con il giocatore in prima persona, operazione non facile viste le intenzioni del brasiliano. Intanto quest’ultimo non rientra nei piani di Fonseca, ha accumulato un minutaggio misero in stagione, e non è stato neanche convocato per la sfida al Sassuolo.