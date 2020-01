Calciomercato Juventus: Tonali, Paratici vuole chiudere subito per averlo a giugno

Notizie Juventus: assalto a Tonali. Come riportato da Sportitalia, la Juventus sarebbe in pressing in queste ore per Sandro Tonali. Sul giocatore è forte l’interesse anche dell’Inter ma il ds bianconero Paratici potrebbe a breve chiudere il colpo con il Brescia per il futuro.

Ad oggi la concorrenza per il calciatore arriva dall’estero. Magari non si chiuderà entro stasera alle 20 ma è una situazione da seguire con grande attenzione perchè i bianconeri vogliono anticipare tutti e portare a casa il calciatore.

Approfittando del momento di “distrazione” dell’Inter, ancora impegnata nella ricerca di un attaccante, i bianconeri contano di piazzare la zampata decisiva come successo per Kulusevski.