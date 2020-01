Calciomercato Juventus, Pjaca va all’Anderlecht (UFFICIALE)

Calciomercato Juventus: Pjaca lascia Torino, va all’Anderlecht

Calcio Mercato Juventus Pjaca | Il mercato sta per terminare, e la Juventus sta mettendo in ordine alcune situazioni, specie in uscita. Nella rosa a disposizione di Maurizio Sarri c’è più di qualche esubero, tra questi Marko Pjaca.

L’attaccante croato non è mai riuscito ad imporsi in Serie A, con i bianconeri prima e con la Fiorentina poi anche per via di diversi infortuni, e da pochi minuti è arrivata l’ufficialità della sua partenza. La notizia è arrivata direttamente dal sito ufficiale dell’Anderlecht, sua nuova squadra a partire da oggi. Questa la notizia riportata da cm.com. Bianconeri che intanto hanno ceduto un altro giocatore importante.