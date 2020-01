Calciomercato Juventus e Inter: per Tonali è lotta a due

Calciomercato Juventus e Inter, obiettivo Tonali: è sfida mercato tra le due rivali

Calciomercato Juventus e Inter: Tonali tiene viva la sfida tra le due squadre | Non è solo la corsa al titolo, a tenere viva la rivalità tra Inter e Juventus. La sfida è anche per quel che riguarda il calciomercato, perché i due club si starebbero dando battaglia per l’acquisizione di Sandro Tonali. Il centrocampista piace ad entrambi i club e il mercato andrà ad oltranza per il gioiellino del Brescia, continuando i tentativi anche oltre la chiusura del calciomercato prevista questa sera per le ore 20. Il calciatore è l’oggetto di desiderio di mezza Europa, con il Paris Saint-Germain che resta sempre attento sullo sfondo.

Ultime di mercato, Juventus e Inter su Tonali: Cellino gongola

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, ci sarebbero Inter e Juventus sul talento del Brescia, Sandro Tonali. Dopo l’affare piazzato con Kulusevski, i bianconeri pensano ancora al futuro. Il CFO della società piemontese, Fabio Paratici, vuole soffiare un altro obiettivo ancora una volta all’ex collega, Giuseppe Marotta. L’idea di entrambi i club sarebbe proprio quella di anticiparsi a vicenda, per chiudere definitivamente un accordo e ottenere il calciatore a giugno. Il presidente Massimo Cellino non ha voglia di mollare sulle sue pretese economiche. L’idea del numero uno delle Rodinelle sarebbe infatti quella di attendere l’Europeo, con la speranza che possa far bene anche lì e in Nazionale, per aumentare ancora di più le richieste economiche sul cartellino del suo gioiello.