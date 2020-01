Calciomercato Juventus: Emre Can è del Borussia, cifre e dettagli

Calciomercato Juventus: Emre Can lascia la Juventus. Il club bianconero ha comunicato di aver perfezionato l’accordo con il club tedesco per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, di Emre Can per un corrispettivo di € 1 milione .

Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Borussia Dortmund di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020.

Notizie Juve: ecco i dettagli

Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 25 milioni, pagabili in tre esercizi.

Il ds Fabio Paratici, dopo l’annuncio ufficiale è arrivato allo Sharaton di Milano per completare il mercato. Il tedesco torna in patria dopo le esperienze con le maglia di BayerMonaco e Bayern Leverkusen, intervallate dalla parentesi al Liverpool da dove il calciatore è arrivato svincolato in Italia. Plusvalenza pura per i bianconeri che si “liberano” in questo modo del contratto pesantissimo del tedesco. In Germania il centrocampista avrà l’opportunità di mettersi in luce e giocarsi un posto nella Nazionale di Low per Euro 2020. E’ stata questa la motivazione principale che ha spento il calciatore a lasciare la Serie A vista la mancanza di spazio con Maurizio Sarri in panchina.