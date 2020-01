Calciomercato Juventus, il Bayer Leverkusen punta Romero

Cristian Romero, di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito al Genoa, potrebbe finire in Germania, al Bayer Leverkusen, secondo quanto riferito da goal.com

Calcio mercato Juventus, affare Romero col Bayer

La Juventus, ne abbiamo già analizzato i motivi, è alla ricerca di denaro liquido. O, per meglio dire, di qualche succulenta plusvalenza. I parametri del Fair Play finanziario cominciano a farsi stringenti e così non sarebbe male piazzare un colpo last minute in uscita. Casca quindi a fagiolo la richiesta d’informazioni del Bayer Leverkusen per Cristian Romero, difensore centrale temporaneamente al Genoa ma il cui cartellino appartiene alla Vecchia Signora. Per il momento non è arrivata un’offerta ufficiale, i tedeschi hanno sondato il terreno con i bianconeri, che a loro volta hanno girato l’interesse a Preziosi. Fino a questo momento, è stato praticamente un inamovibile tra i rossoblu, con quasi 1700 minuti giocati in 19 presenze, dove ha servito anche un assist.

Ultime Juve, il Genoa resiste per Romero

Proprio per il suo grande impiego, appare difficile che a questo punto della stagione il Grifone si liberi del centrale, soprattutto per la situazione di classifica comunque difficile. Il tempo non gioca nemmeno troppo a favore del buon esito della trattativa visto che alle 20 suonerà il gong del calciomercato italiano, ma la sensazione è che la Juventus possa provare a spingere fino all’ultimo secondo per realizzare un importante colpo in uscita.