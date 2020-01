Calciomercato Inter, Zaza sfumato all’ultimo istante | Antonio Conte aveva espressamente chiesto un attaccante alla dirigenza nerazzurra dopo la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Marotta ha provato ad accontentare il suo allenatore seguendo vari profili, tra cui Simone Zaza, trovando però un muro nella trattativa, saltata all’ultimo istante.

Calciomercato Inter, Zaza sfumato: ecco perché

Alla fine l’Inter si era fiondata su Simone Zaza per accontentare Antonio Conte e completare la rosa anche in attacco. Precedentemente la società nerazzurra si era dedicata all’acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea ma i Blues non hanno voluto cedere la punta per il mancato arrivo di Dries Mertens dal Napoli. La stessa sorte aveva avuto anche la trattativa per Islam Slimani, attaccante del Leicester, in prestito al Monaco. Nelle ultime ore, dunque, Marotta aveva trovato l’accordo con il Torino per Simone Zaza. Prestito oneroso da 3 milioni, con diritto di riscatto fissato a 13: era questa la proposta ai granata, che avevano accettato. Mancava solo il sì del calciatore al trasferimento. Cenno positivo, che, però, non è arrivato perché l’attaccante avrebbe voluto un trasferimento a titolo definitivo. Lo riporta Sportmediaset.

Inter, in attacco ora si punta su Esposito

Ora la palla passa ad Antonio Conte che dovrà affidarsi a Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Alexis Sanchez come prime scelte. Potrà contare solo su Sebastiano Esposito, poi, per un eventuale rincalzo.