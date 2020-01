Calciomercato Inter, Umtiti nuova idea per la difesa

Calciomercato Inter: Umtiti nuovo obiettivo per l’estate

Calcio Mercato Inter Umtiti | L’Inter è letteralmente scatenata in queste ultime ore di calciomercato, e intanto oltre alle trattative per gennaio, Ausilio e Marotta cominciano a pensare già in grande, in particolare per l’estate prossima, quando probabilmente si alzerà ancor di più l’asticella. I nerazzurri si guardano in difesa, e valutano diversi nomi importanti, uno su tutti Umtiti. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il difensore francese sarebbe un’idea concreta, inizieranno dei sondaggi veri e propri.

Il centrale blaugrana non sta vivendo una stagione esaltante, e anche a causa di vari acciacchi fisici, potrebbe essere ceduto senza troppi problemi dal Presidente Bartomeu. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione, ma è probabile che da qui a fine stagione ci saranno ulteriori contatti tra le due squadre.

Ultimissime Inter: Umtiti solo se parte Godin?

Umtiti può essere un’idea concreta per l’Inter, specie vista la situazione poco chiara per quanto riguarda Godin. Quest’ultimo sta avendo un minutaggio abbastanza basso rispetto alle aspettative, a fine stagione potrebbe addirittura terminare la sua avventura in Italia. Per ora il futuro dell’ex Atletico Madrid resta incerto, questo però l’indizio social riportato dalla nostra redazione qualche giorno fa.