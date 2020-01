Calciomercato Inter, Nainggolan può tornare: il clamoroso colpo di scena

Calciomercato Inter, possibile dietrofront per Nainggolan: la situazione

Calciomercato Inter – Nainggolan | ‘Mi ritorni in mente’ è ciò che potrebbe albergare nella mente di Antonio Conte e dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta, per Radja Nainggolan. Sì, perché forse è anche grazie al gol siglato proprio contro la sua ex squadra circa una settimana fa, che ha fatto riaccendere sensazioni positive sul centrocampista belga. Difficilmente a fine stagione il Cagliari riuscirà a convincere i nerazzurri per l’acquisto. Il calciatore rientrerà all’Inter dal prestito e sarà a disposizione dell’allenatore che lo allenerà nel pre-season del 2020/2021. E’ ora possibile vedere riaperto uno scenario che sembrava impossibile fino a sei mesi fa. Nainggolan potrebbe tornare per restare a giugno.

Ultime Inter, riecco Nainggolan: i nerazzurri potrebbero riaggregarlo in rosa a giugno

Stando a quello che hanno rivelato i colleghi di Tuttomercatoweb, l’Inter potrebbe ripensare a Radja Nainggolan per il proprio centrocampo. E’ stato un tema molto frequente dei primi sei mesi della gestione Conte, quello della mancanza di un centrocampista. Un problema vero e proprio, dovuto ai tanti infortuni che hanno costretto il tecnico ex Juventus all’emergenza in mezzo al campo. Sta brillando in Sardegna e con la maglia del Cagliari, si è ritrovato il centrocampista belga che adesso ha messo in difficoltà il suo club d’appartenenza, pronto a tornare sui propri passi dopo averlo messo ai margini del club nella scorsa estate. Il dietrofront ora è possibile. Radja Nainggolan accoglierebbe volentieri l’idea di tornare ad essere un elemento importante dei nerazzurri.