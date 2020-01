Calciomercato Inter, tutto su Llorente: i nerazzurri ci proveranno fino all’ultimo

Calciomercato Inter – Llorente | E’ complessa la situazione legata all’attaccante per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Saranno ore frenetiche in casa nerazzurra in questo ultimo giorno di calciomercato. La pista che porta a Llorente è difficile da percorrere, perché il calciatore potrebbe decidere di restare almeno fino al termine della stagione. La rivoluzione dei partenopei potrebbe partire solo a fine stagione, quando infatti arriverà Andrea Petagna a sostituire il centravanti spagnolo. Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro cercherà le soluzioni migliori per regalare il colpo last minute ad Antonio Conte, per quel che riguarda il ruolo da vice-Lukaku. Sullo sfondo resta Giroud, ma la situazione è complicata tanto quanto quella di Llorente.

Notizie Inter, ecco come i nerazzurri proveranno a convincere il Napoli per Llorente

L’Inter cerca di trovare soluzioni nel Piano B e anche C se dovesse servire, per piazzare l’ultimo colpo in queste ore finali di calciomercato. I nerazzurri tenteranno un ultimo assalto al Napoli per convincere il club a cedere su Fernando Llorente. I partenopei potrebbero cedere se dal club di Milano dovesse arrivare un’offerta al prezzo giusto, alzando l’asticella sulla richiesta economica a fronte del bisogno da parte del club nerazzurro, di trovare l’alternativa a Lukaku. Saranno ore concitate queste che concludono il calciomercato, l’Inter nel frattempo pensa anche a Zaza o Lasagna, se dovessero sfumare definitivamente le idee che portano a Giroud e appunto, Llorente.