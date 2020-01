Calciomercato Inter: Giroud, nuovo assalto nerazzurro

Calciomercato Inter: Giroud ancora possibile

Notizie Inter: Giroud può ancora arrivare. Altro che mercato chiuso. Come riportato da Tuttosport, la società è preoccupata dalla forma di Sanchez o per la paura di rimanere con i giocatori contati in caso di infortunio nelle prossime settimane.

E’ vero, il budget a disposizione per questo gennaio è esaurito o quasi, soprattutto dopo aver accontentato il Tottenham su Eriksen, ma l’Inter vuole fare ancora un passettino.

Pandev, Pinamonti o Slimani gli altri nomi mai decollati. Per questa ragione l’Inter starebbe provando a rientrare in corsa per Olivier Giroud, sondato dallo scorso novembre, corteggiato da Conte (che si è speso con lui in prima persona), trattato, bloccato e quindi abbandonato nel weekend dopo aver chiesto Llorente al Napoli.

Ultime Inter: non c’è solo Giroud

Tuttavia arrivare a lui non è semplice. Superate le frizioni per quanto accaduto nei giorni scorsi, le parti ieri hanno avuto nuovi contatti dopo quelli delle settimane scorse in cui fu trovata l’intesa per un contratto fino al 30 giugno 2022. Nel corso degli ultimi due giorni, però, su Giroud si sono fiondati diversi club, dal Tottenham (la soluzione preferita dalla famiglia) al Psg, arrivando fino alla Lazio che ieri ha trovato l’accordo col giocatore.

Il problema è che il Chelsea ha cambiato filosofia e se fino a qualche giorno Giroud era in partenza ora i Blues non vogliono darlo via anche per una questione numerica. Per questo avevano sondato Mertens.