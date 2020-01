Calciomercato Inter, Esposito chiesto dal Parma: la risposta dei nerazzurri

Calciomercato Inter: Esposito-Parma, niente da fare

Calcio Mercato Inter Esposito | L’Inter continua le ultime operazioni di mercato prima della chiusura della porta, e lo fa anche in ottica partenza, con qualche nome in uscita. Negli scorsi giorni si è parlato tanto anche del giovanissimo Sebastiano Esposito, il quale ha ricevuto diverse avance da vari club. In giornata ci ha provato anche il Parma, che dopo non essere riuscita a chiudere l’operazione Donnarumma, pare abbia chiesto il classe 2002 al club meneghino.

Stando a quanto riportato da cm.it, sembra che la risposta sia stata chiarissima: “no” secco, niente da fare per i crociati. Il motivo? Esposito è riuscito ad accumulare qualche presenze, Conte si fida di lui, e i nerazzurri vorrebbero tenersi stretto il giovane talento, soprattutto per valorizzarlo in ottica futura.

Ultime Inter: Esposito resta, Pinamonti torna?

Il futuro di Esposito sarà ancora nerazzurro, almeno fino al termine della stagione, quando magari le parti avranno modo di valutare altre offerte, o magari blindare nuovamente le cose. C’è però una novità in casa Inter: si parla di una possibile entrata, soprattutto in vista dei tanti impegni in programma tra campionato e Coppe. Un attaccante già noto da quelle parti, ovvero Andrea Pinamonti. Quest’ultimo è in prestito al Genoa, Antonio Conte potrebbe aver bisogno di lui. Si tratta, questa la situazione.