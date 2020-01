Calciomercato Inter: Chiesa in estate, passi in avanti

Calciomercato Inter: Chiesa può arrivare a giugno

Ultime Inter: Chiesa potrebbe sbarcare a Milan, ma in estate. Come riportato da Sportitalia, il calciatore in forza alla Fiorentina avrebbe già espresso al presidente Commisso la sua voglia di andar via.

Nonostante la Fiorentina stia conducendo una grande campagna acquisti, per il presente e per il futuro, il calciatore non crede nel progetto viola.

Per questo motivo Federico Chiesa non sarà trattenuto controvoglia, come ha fatto intuire anche il presidente Commisso. L’Inter è pronta, ovviamente per la prossima estate, anche recentemente ci sono stati contatti tra le parti.

Il calciatore piace sempre molto al tecnico dei nerazzurri Antonio Conte, i rapporti tra le società son ottimi e molto presto dovrebbe arrivare un’accelerata.

Sul talento della Nazionale resta sempre forte l’interesse della Juventus che già la scorsa estate aveva trovato un’intesa con il calciatore. Tuttavia fu proprio il presidente del club toscano ad imputarsi e trattenere il calciatore.

Ultime Inter: quanto vale Chiesa?

L’esterno viola, impiegato da seconda punta dal nuovo allenatore Beppe Iachini, ha una valutazione di mercato altissima. Nonostante la sua stagione non sia stata continua, il presidente della Fiorentina continua a chiedere 60 milioni di euro per il cartellino del figlio d’arte.