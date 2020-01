Calciomercato Inter: Bakambu e Rondon, sfuma Giroud

Calciomercato Inter: Giroud verso il Tottenham, i nerazzurri hanno altri due obiettivi

Notizie Inter: Bakambu e Rondon nel mirino di Marotta ed Ausilio. Rischia di saltare il passaggio di Giroud in Italia. Il campione del modo. verso il passaggio al Tottenham.

Olivier Giroud potrebbe non arrivare in Italia. Il calciatore non si sta allenando col resto della squadra del Chelsea nel centro sportivo di Cobham. Aspetta una chiamata dal suo procuratore.

Questa mattina a Londra è arrivato il ds della Lazio Tare per provare a liberare da subito l’attaccante dopo aver raggiunto l’accordo per un contratto di due anni e mezzo a 2,5 milioni di euro col giocatore francese. Tuttivia come riportato in Inghilterra in pole ci sarebbe il Tottenham. Anche per questa ragione l’Inter sta cambiando obiettivo. Non solo Zaza. In base alle ultimissime rivelate da Sportitalia, l’Inter sarebbe sulle tracce sia di Cedric Bakambu, centravanti del Beijing Sinobo Guoan, sia di Salomon Rondon, attaccante del Dalian.

Inter: le due trattative

Il primo, ex Villareal, era stato ad passo dal Barcellona prima del dietrofront dei blaugrana. In viaggio dalla Cina, il giocatore è stato fermato ad Hong Kong ed avvisato del fallimento della trattativa ma resta in attesa di buone notizie. Rondon è invece un classe ’89 accostato recentemente anche al Manchester United ma ancora in attesa di ulteriori sviluppi.