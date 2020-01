Calciomercato Genoa: Criscito decide di restare, Iturbe può saltare

Calciomercato Genoa: Criscito decide di restare

Calcio mercato Genoa Criscito | Sembrava terminata la storia d’amore tra Criscito e il Genoa dopo il ritorno dallo Zenit. Il calciatore è stato ‘scaricato’ dalla società nelle ultime ore. Infatti, il Genoa aveva raggiunto l’accordo economico con la Fiorentina per il suo trasferimento immediato. Sembravano pronte per oggi anche le visite mediche. Criscito non ha preso bene la notizia arrivatagli direttamente dai media. Primo incontro questa notte, poi ora nelle ultime ore tra Genoa-Criscito e i suoi agenti. Il calciatore ha preso una decisione definitiva e ha deciso di restare, rifiutando la Fiorentina di Commisso e volendo restare per lottare per la salvezza con il club rossoblu.

Calcio mercato Genoa, Iturbe può saltare

Concluso l’allenamento in casa Genoa, è poi andato in scena un incontro tra il capitano rossoblù i suoi agenti e la dirigenza rossoblù. Come riportato da Sky Sport, il capitano ha annunciato alla società che non lascerà il club in questo momento. Niente da fare per la Fiorentina ha aveva l’accordo con il Genoa per un trasferimento a titolo definitivo da mettere a disposizione di Iachini. Intanto, uscendo dal centro sportivo del Genoa, il calciatore ha confermato ai tifosi di restare.

Notizia positiva ma anche un’altra negativa. Il ritorno di Iturbe sembrava ormai concluso insieme a Iago Falque, ma il trasferimento del calciatore potrebbe saltare nelle ultime ore.