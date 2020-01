Calciomercato Fiorentina, è ufficiale l’arrivo di Duncan e Igor

Alfred Duncan lascia il Sassuolo per accasarsi alla Fiorentina, mentre Igor arriva dalla SPAL: da pochi minuti sono entrambi affari ufficiali.

Calcio mercato Fiorentina, ecco Duncan

Dopo 130 presenze con la maglia neroverde, è arrivato il momento di cambiare aria per il centrocampista classe ’93: ha firmato un contratto con la Fiorentina, la quale ha annunciato il suo arrivo con un comunicato. “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito“, si legge sul sito della viola, “a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dall’ U.S. Sassuolo Calcio, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joseph Alfred Duncan“. La Fiorentina ha trovato l’accordo col giocatore per un quinquennale da 1,4 milioni, mentre ha vinto le resistenze di Carnevali con un’offerta da 15 milioni di euro più bonus. In 13 presenze in campionato, quest’anno ha messo a segno 1 gol e 5 assist. Potrebbe però essere soltanto uno dei colpi a centrocampo della Fiorentina.

Anche Igor è ufficiale

Ad annunciare il trasferimento del difensore è invece la società estense: “S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto alla ACF Fiorentina le prestazioni sportive di Igor Julio dos Santos de Paulo. Il calciatore si trasferisce alla società viola a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni“. I dettagli? Cessione a titolo definitivo per 7 milioni più il 20% della futura rivendita. Quest’anno è stato una sorta di inamovibile per Semplici, con 17 presenze e oltre 1300 minuti giocati: sul suo score personale anche 1 assist.