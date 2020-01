Calciomercato Fiorentina: Laxalt o Juan Jesus dopo il ‘No’ di Criscito

Calciomercato Fiorentina: Criscito decide di restare, Laxalt o Juan Jesus le alternative

Calcio mercato Fiorentina Laxalt o Juan Jesus | Sembrava ormai tutto fatto per il trasferimento di Mimmo Criscito alla Fiorentina. Questa volta è capitato un qualcosa di raro, ovvero che il calciatore ha deciso di rifiutare e restare. Una storia d’amore tra Criscito e il Genoa che va avanti da tanti anni. Oggi capitano dopo il ritorno del 2018 visto gli ultimi anni passati allo Zenit. Il calciatore si è sentito ‘scaricato’ dalla società nelle ultime ore, visto l’accordo trovato con la Fiorentina senza aver chiesto o informato di nulla il calciatore. Questo non ha cambiato la decisione di Criscito, anzi. Il difensore, nonostante la zona bassa di classifica del Genoa, ha deciso di restare pr aiutare il club alla salvezza. Ora i viola pensano alle alternative: ci sono Laxalt e Juan Jesus.

Calciomercato Fiorentina: Laxalt o Juan Jesus per chiudere subito

Mercato Fiorentina – Rocco Commisso ha dato il via libera a Pradé e Barone in questa sessione di mercato per scatenarsi. Il progetto viola, nonostante l’avvio di inizio anno complicato e l’esonero di Montella, sembra più vivo che mai. Con Iachini sono arrivati i primi ottimi risultati e in questo mercato i viola hanno già chiuso colpi importantissimi per il presente ma anche per il futuro. Dopo Igor, Duncan, Kouamé oggi anche la firma di Amrabat. Intanto, dopo essere saltato Criscito il club vira forte per chiudere in poche ore per Laxalt o Juan Jesus.