Calciomercato Fiorentina, Agudelo arriva dal Genoa (UFFICIALE)

Calciomercato Fiorentina: preso Agudelo

Calcio Mercato Fiorentina Agudelo | Un mercato davvero infuocato per la Fiorentina, la quale si è letteralmente scatenata in queste ultime ore. Un altro acquisto è stato infatti ufficializzato per la squadra viola, ovvero Agudelo. Affare dell’ultimo minuto per il club di Firenze, che preleva l’ex Genoa in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze.

Il giocatore aveva fatto anche discretamente bene con i liguri, ma nelle ultime gare non era riuscito a trovare il giusto minutaggio. Depositato il contratto in Lega. Fiorentina che aspetta anche Amrabat a fine stagione, questa la notizia riportata dalla nostra redazione.