Calciomercato Cagliari, Viviano per sostituire Olsen: ha chiesto la cessione

Calciomercato Cagliari, idea Viviano per il dopo Olsen: lo svedese ha chiesto la cessione

Calciomercato Cagliari – Viviano per Olsen | Ultimi giorni di calciomercato molto movimentati in Serie A. Il Cagliari ha lavorato in uscita e in entrata, con i colpi piazzati in questi ultimi giorni di mercato. Stando a quel che rivela l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale, potrebbe esserci un colpo di scena tra i pali per la società sarda. L’estremo difensore svedese, Robin Olsen, avrebbe chiesto la cessione al Cagliari. Il recupero di Alessio Cragno ha messo in difficoltà l’ex Roma, che non ha voglia di scivolare nel ruolo di vice. E’ per questo che il club cagliaritano si sarebbe già mosso sul mercato: il primo nome sulla lista è quello di Viviano.

Notizie Cagliari, possibile addio di Olsen: lo svedese valuta le proposte

Potrebbe chiudersi anzitempo l’esperienza del portiere svedese al Cagliari. L’estremo difensore ex Roma non è contento dell’idea di occupare un ruolo da secondo ad Alessio Cragno, appena rientrato dall’infortunio. E’ per questo che Robin Olsen ascolterà ogni proposta che gli arriverà in questo ultimo giorno di mercato. Se dovesse partire, il Cagliari andrebbe dritto su Emiliano Viviano. Il portiere italiano si sta allenando con la Sampdoria, ma firmerebbe subito in caso di una proposta da parte del club rossoblu. I sardi vogliono tutelarsi in caso di addio del proprio portiere.