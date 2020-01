Calciomercato Brescia: Donnarumma convocato, Magnani no

Ultime notizie Brescia Donnarumma | Eugenio Corini dirama la lista dei convocati. Domani, ore 15:00, allo stadio Dall’Ara, l’anticipo della 22a giornata Bologna-Brescia. L’allenatore del Brescia ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna di Miajlovic. Lanciati dal tecnico anche indizi di mercato importanti in vista delle ultime ore prima della chiusura (ore 20:00). Presente Donnarumma, assente Magnani. L’attaccante era stato accostato al Parma l’ultimo giorno di calcio mercato, visto il grave infortunio di Inglese e la partenza di Gervinho in Qatar. Soltanto Caprari in entrata dunque per il club crociato, con il Brescia che non ha voluto privarsi di un calciatore importantissimo in vista dell’obiettivo salvezza in Serie A.

Ultime Brescia, i convocati di Corini: c’è Donnarumma

Chiaro il comunicato del club che annuncia dunque due mosse in chiave mercato. Presente Donnarumma, che quindi non partirà verso Parma o altri club, assente Magnani. Il difensore non ha praticamente mai giocato con Corini e tornerà al Sassuolo di De Zerbi dove ha giocato la scorsa stagione. Questo l’elenco completo dei calciatori che domani saranno presenti a Bologna e resteranno al Brescia fino a fine stagione per la lotta salvezza:

Portieri: Joronen, Andrenacci, Alfonso.

Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Cistana, Mangraviti, Martella.

Centrocampisti: Tonali, Ndoj, Spalek, Skrabb, Bisoli, Dessena, Romulo, Bjarnason.

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayè.